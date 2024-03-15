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В Белгороде из-за ракетной опасности прерывали голосование

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В Белгороде из-за ракетной опасности прерывали голосование

В Белгороде из-за сигнала ракетной опасности было прервано голосование на выборах президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

Как отмечает агентство, сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе был запущен в 8:10 мск. Белгородцы, прибывшие на избирательный участок, были вынуждены покинуть его и спуститься в укрытие.

Через 14 минут тревога была отменена, и голосование продолжилось в обычном режиме.

Голосование на выборах президента продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, как проходит первый день голосования в России.

Взято отсюда.

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