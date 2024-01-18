В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде введен режим ракетной опасности, сообщает администрации города.«

"РСЧС: Внимание! г. Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – говорится в заявлении в Telegram-канале администрации.

Губернатор области Вячеслав Гладков, в свою очередь, также предупредил граждан обо опасности.«

"В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – сообщил он.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду.

Взято отсюда.