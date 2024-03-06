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В Белгороде объявлена ракетная опасность

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В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия.«”РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам”, – говорится в Telegram-канале городской администрации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков порекомендовал жителям региона не подходить к окнам. «”В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место”, – написал он в Telegram.

Ранее радио Sputnik сообщало, что утром в среду силы ПВО ликвидировали над Воронежской областью три украинских БПЛА.

Взято отсюда.

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