В Белгороде отменили ракетную опасность

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации.

Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили.

“РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.

Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

горняк

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