реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Белгороде отменили ракетную опасность

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Белгороде отменили ракетную опасность

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщили в городской администрации.

Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 11.15 мск пятницы. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 2 час и 15 минут тревогу отменили.

“РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.

Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Берегите женщин, вместо штрафа тюльпаны, море хризантем. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Около 10 лыжниц уехали в больницу после завала во…

Лыжи Фото: unsplash.com Соревнования проходили в сильную снежную бурю, и…

Тройное ДТП. Стали известны подробности смерти алтайского волонтера

Сначала в машину волонтера, который вез гуманитарный груз для участников…

Два человека погибли после атаки трех беспилотников в Белгородской…

Беспилотник Фото: pixabay Регион с начала спецоперации регулярно подвергается атакам…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp