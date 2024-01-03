В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщили в Telegram-канале городской администрации .

Как информировал губернатор Вячеслав Гладков, сирена ракетной опасности была запущена в городе в 6.46. «”РСЧС: Внимание! Город Белгород. Отбой ракетной опасности”, – говорится в сообщении мэрии.

По данным главы области, утром в среду ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, информации о последствиях на данный момент нет.

город Горняк

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