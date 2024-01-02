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В Белгороде работают системы ПВО, слышны взрывы

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В Белгороде работают системы ПВО, слышны взрывы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Белгороду, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, целью удара был железнодорожный вокзал областного центра. Несколько взрывов раздались в районе Харьгоры.

В городе зазвучали сигналы воздушной тревоги. Над Белгородом продолжают работать системы противовоздушной обороны, слышны звуки взрывов.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе идет плановая ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда.

До этого мэр заявил, что взрывотехники Минобороны РФ ликвидировали в Белгороде неразорвавшийся украинский снаряд.

Губернатор Вячеслав Гладков также заявлял, что над Белгородом и Белгородским районом дважды за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО), удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу.

Позднее губернатор доложил, что над Белгородской областью третий раз за день сработала система ПВО, удалось сбить восемь воздушных целей на подлете к столице региона.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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