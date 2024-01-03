В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник

Последствия обстрела Белгорода. 2 января 2024

Трое пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода во вторник остаются в больницах, 8 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах”, – написал Гладков.

Губернатор напомнил, что также 45 жителей, пострадавших в результате обстрела центра города 30 декабря, продолжают оставаться в местных больницах, еще 25 человек проходят лечение в Москве.

“Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким”, – отметил Гладков.

Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты “Точка-У” и 24 ракеты “Ольха” собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.

Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.

город Горняк

Взято отсюда

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