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В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ

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В Белгороде утром организуют обход квартир, поврежденных при обстреле ВСУ

Аварийно-спасательный транспорт на месте обстрела в Белгороде

Обход квартир, поврежденных при обстреле Белгорода, организуют утром, жильцы получат необходимую помощь, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня “Ольха”. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле, предварительно, пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

“В результате обстрела этой ночью, по предварительной информации, двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали – медики оказывают помощь… Известно о повреждениях различной степени более 30 автомобилей, около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко”, – написал Демидов в Telegram-канале.

“Бригады ГО ЧС и БГБ закрывают тепловой контур по временной схеме. Управы с утра пройдут все квартиры и дома. Проверят и зафиксируют повреждения, составят акты. Окажем всю необходимую помощь”, – добавил он.

Мэр также опубликовал фото с места происшествия, на которых видны сильно поврежденные автомобили во дворе многоэтажных домов.

город Горняк
Взято отсюда
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