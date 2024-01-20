В Белгороде заключили под стражу еще двоих членов банды подростков

Человек в наручниках. Архивное фото

Суд заключил под стражу еще двух подростков из банды, которая нападала на прохожих в Белгороде, сообщили в СУ СК по Белгородской области.

“В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних. <…> Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также на причастность к совершению указанных преступлений проверяются двое 17-летних жителей региона, их действиям будет дана надлежащая правовая оценка”, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, 19-летнему фигуранту предъявили обвинение в покушении на убийство по мотивам национальной ненависти, а 17-летнему подростку, кроме покушения, вменяют разжигание ненависти. Остальные лица обвиняются в хулиганстве. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

В четверг суды в Белгороде приняли решения о заключении под стражу на два месяца трех участников банды: 19-летнего обвиняемого — за нападение на прохожих, 24-летнего местного жителя — по статье о хулиганстве за избиение иностранца в торговом центре, 17-летнего уроженца Азербайджана — за разжигание ненависти и покушение на убийство. В пятницу по делу о хулиганстве за избиение прохожего на парковке ТЦ арестовали 19-летнего местного жителя.

На днях в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Горняк22

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