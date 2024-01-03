Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу. Архивное фото

В Белгороде включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.«

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он.

Рано утром губернатор заявил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к областному центру. Под обстрел ВСУ попало село Солоти. По предварительным данным, никто не пострадал, но в двух частных домах выбило окна и посекло кровлю, повреждения получила линия электропередачи.

Накануне украинские войска выпустили по Белгороду и области 24 ракеты “Ольха” и две “Точки-У”, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.

Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты “Ольха” с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.

Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.

По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям “Покушение на убийство”, “Убийство”, “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Первый малыш в 2024 году на Алтае решил появиться прямо за праздничным столом

03.01.2024

 Образование

Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

03.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет посыпку противогололедными средствами дорог и тротуаров города

03.01.2024

 Новости Алтай

С первого взгляда и на всю жизнь: 60 лет совместной жизни отметили супруги Деевы

03.01.2024

 Новости Алтай

Завершился 678-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

03.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле народные дружинники следят за порядком на новогодних городках

03.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае построили уникальный «Снежный городок»

03.01.2024

 Новости Алтай

В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

03.01.2024

 Новости Алтай

Доноры хорошего настроения

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix