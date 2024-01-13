В Белгородской области человек пострадал при атаке украинских дронов

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мирный житель пострадал в Грайворонском городском округе после атаки ВСУ дронами-камикадзе.

“Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель – водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается”, – написал он.

Он также уточнил, что повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте происшествия.

новости Локтевский

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