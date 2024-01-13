В Белгородской области обновили данные о пострадавших при атаке дронами

Автомобиль скорой медицинской помощи

Число пострадавших при атаке ВСУ на село Мокрая Орловка Белгородской области возросло, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в субботу, украинская армия нанесла удар по селу Мокрая Орловка дронами-камикадзе.«

"Количество пострадавших увеличилось до двух человек. Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и "слепое" ранение нижней конечности", – написал в Telegram-канале глава региона.

По словам Гладкова, второй пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Еще один получивший множественные ранения мягких тканей мужчина госпитализирован.

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Взято отсюда.