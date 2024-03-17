В Белгородской области при атаке беспилотника погибла девушка

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото

БЕЛГОРОДСКИЙ ГУБЕРНАТОР СООБЩИЛ О ГИБЕЛИ ПОДРОСТКА, ДЕВУШКИ 16 ЛЕТ, ОТ ПРИЛЕТА СНАРЯДА ЗАГОРЕЛСЯ ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, В КОТОРОМ ОНА НАХОДИЛАСЬ

РИА Новости

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