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Пластиковые окна в Горняке

В Белгородской области при атаке беспилотника погибла девушка

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В Белгородской области при атаке беспилотника погибла девушка

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото

БЕЛГОРОДСКИЙ ГУБЕРНАТОР СООБЩИЛ О ГИБЕЛИ ПОДРОСТКА, ДЕВУШКИ 16 ЛЕТ, ОТ ПРИЛЕТА СНАРЯДА ЗАГОРЕЛСЯ ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, В КОТОРОМ ОНА НАХОДИЛАСЬ

РИА Новости

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
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