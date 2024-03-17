В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстрелах

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Более 20 мирных жителей, пострадавших в последние дни в результате украинских обстрелов Белгородской области, находятся в больницах, из них девять – в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области написал в Telegram-канале, что посетил три больницы в Белгороде, где 25 человек, в том числе 16-летний подросток, проходят лечение. Девять пострадавших находятся в отделении реанимации.

“Навестил сегодня пострадавших мирных жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. В настоящий момент в больнице получают лечение 13 пострадавших, четверо из них находятся в реанимации, остальные – в отделениях”, – сообщил Гладков.

В Детской областной клинической больнице Гладков проведал 16-летнего молодого человека из села Глотово Грайворонского округа. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль, где находился парень.

По словам губернатора, в городской больнице №2 города Белгорода жителю города Шебекино, поступившему 12 марта, потребуется повторная операция через несколько месяцев. Состояние женщины, поступившей 14 марта, врачи оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Мужчине, получившему ранение 7 марта, проведено несколько сложных операций, сейчас его состояние стабильное. Женщина, пострадавшая при атаке дрона на мэрию Белгорода, находится в удовлетворительном состоянии, доктора отмечают положительную динамику, уточнил Гладков.

“В настоящий момент еще пятеро пациентов продолжают получать интенсивную терапию в отделении реанимации”, – отметил глава области.

Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали. В субботу, по информации Минобороны, средства ПВО около 8.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью восемь украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Около 17.00 были уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. По информации губернатора, в субботу в Белгороде два человека погибли, четверо были ранены.

Горняк22

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