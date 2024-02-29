Белгородский губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что дрон самолетного типа был уничтожен между населенными пунктами Городище и Резников. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

26 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородской области атаковали автомобиль с помощью дрона-камикадзе. В результате нападения лишились жизней три мирных жителя. Украинские военные атаковали автомобиль, в котором находились строители, на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.

Взято

отсюда

новости сегодня последние свежие , сво новости