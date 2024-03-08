В Белгородской области сбили два беспилотника

Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото

Два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.«”В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле”, – написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью около 18.30 мск, очередная попытка террористической атаки Киева по объектам РФ была пресечена.

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