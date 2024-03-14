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В Белгородской области сообщили о закрытии торговых центров

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В Белгородской области сообщили о закрытии торговых центров

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии торговых центров в регионе в целях безопасности.

Он уточнил, что ограничения будут действовать до конца рабочего дня четверга. Вопрос открытия ТЦ в последующие дни будет решаться исходя из оперативной ситуации в регионе.«

"Самое главное – это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали – они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки", – написал Гладков в Telegram-канале.

Радио ранее Sputnik сообщало об обстреле города Грайворон Белгородской области.

Взято отсюда.

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