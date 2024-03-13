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В Белгородской области сработала сирена ракетной опасности

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В Белгородской области сработала сирена ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили в региональном главке МЧС России.«”На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам”, – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в свою очередь рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Восемь минут спустя глава региона объявил об отмене предупреждения о ракетной опасности.

Радио Sputnik писало, что объявленная утром 8 марта ракетная опасность в Белгороде и окрестностях продлилась больше двух часов.

Взято отсюда.

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