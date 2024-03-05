реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Белом доме заявили о желании Зеленского воевать самостоятельно

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кирби: американские военные не поедут на Украину, Зеленский хочет воевать сам

В Белом доме заявили о желании Зеленского воевать самостоятельно

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не просил отправить американских военных в свою страну. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «Страна».

По его словам, украинскому лидеру нужны лишь инструменты для ведения боевых действий. «Зеленский и его отряды сами хотят воевать», — сказал он.

Также Кирби заявил, что оборонительные линии ВСУ сдвигаются в «неправильном направлении». По его словам, это происходит из-за того, что российская армия двигается на Запад.

Ранее чешский президент Петр Павел допустил отправку иностранных солдат на Украину. Он призвал европейских лидеров не ограничивать себя в вопросе помощи Киеву. «Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», — заявил глава государства.

Взято
отсюда

свежие новости сегодня , свежие израиль новости сегодня читаем новости читать новости лета новости новости года последние новости на сегодня 2023 риа новости

горняк22 телеграм

Больше 1,3 млрд рублей выложили жители Алтайского края за нарушение ПДД

Большую часть нарушений зафиксировали видеокамеры Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534 Жители…

Узнать больше

Samsung сократила сроки поддержки смартфонов

Samsung Galaxy A55 и A35 не получат семь лет обновлений,…

Узнать больше

Россиянкам назвали выдающую отсутствие вкуса одежду

Стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам выдающую отсутствие вкуса одежду. Ее…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp