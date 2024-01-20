Баррель нефти эталонной североморской марки Brent на следующей неделе будет стоить более $81. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Никита Покровский.

«Если не появится значимых новых новостных поводов, способных негативно повлиять на котировки нефти, на следующей неделе возможно движение цены Brent выше $81. Данная оценка будет сохранять свою актуальность c точки зрения технической картины до тех пор, пока цена не упадет ниже $75. Поддержку нефти продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке, вход нефтяных фьючерсов в исторически сильный отрезок сезонности, а также сохранение силы американской экономики, исходя из последних данных», — отметил эксперт.

Он добавил, что временную дополнительную поддержку котировкам оказывали низкие температуры, что замедлило темпы добычи топлива на территории Северной Америки.

«Анализ показывает постепенный рост спроса на нефть в США за последние месяцы. Запасы в годовом выражении опустились в зону отрицательных значений, что обычно является позитивным сигналом для роста котировок «черного золота». Запасы в Кушинге держатся ниже 40 млн баррелей — обычно это признак превышения спроса над предложением», — пояснил Покровский.

Эксперт уточнил, что коммерческие трейдеры сократили короткие позиции по нефтяным фьючерсам до минимальных значений за последние полгода, что является сигналом о том, что производители не ставят на падение цены нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 22:59 мск пятницы составила $78,6 за баррель.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть после ударов США по Йемену.

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