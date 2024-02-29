реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Благовещенске врачи спасли женщину с гигантской кистой печени

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Амурская областная клиническая больница‘ class=”item-image” >

В Благовещенске врачи спасли женщину с гигантской кистой печени

Врачи Амурской областной клинической больницы в Благовещенске прооперировали 35-летнюю женщину с гигантской кистой печени. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка обратилась к врачам почти три года назад с жалобами на резкую боль в правом боку. На УЗИ медики нашли у нее большое новообразование на печени. Удалить такую кисту сразу, по словам медиков, не представлялось возможным не только из-за большого размера образования, но и его многокамерности — был высок риск осложнений. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где поставили дренаж, а затем затем назначили консервативное лечение. В первый день установки дренажа из кисты отделилось пять литров жидкости.

Несколько лет амурчанка жила с дренажем, после чего хирурги решились провести ей операцию. Вмешательство длилось три часа и прошло успешно.

«Гистологический анализ материала показал, что это истинная киста печени – редкое доброкачественное новообразование, вероятней всего, врожденное», — рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее в Татарстане женщине удалили кисту яичника размером с футбольный мяч.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Власти Барнаула готовятся к приближающимся снегопадам

Власти Барнаула готовятся к приближающимся снегопадам

Особое внимание уделили очистке от снега и наледи кровель многоквартирных…

Узнать больше
В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Российская…

Узнать больше
Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

Мэрия Воронежа предупредила о 5 движущихся к городу беспилотниках Власти…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp