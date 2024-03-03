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В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка

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В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка

Бездомная собака. Архивное фото

Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области.

“В городе Братске около одной из школ 8-летнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребенка прибежали одноклассники и спугнули животное. Дома школьника встретила мама и отвезла его в травмпункт. Возбуждено уголовное дело”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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