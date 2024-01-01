В Брянске заключили под стражу девушку, которая сожгла паспорт

Сотрудник полиции. Архивное фото

Девушка, которая публично сожгла паспорт, находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Информация о случившемся с видео инцидента появилась в понедельник в ряде интернет-СМИ. На кадрах видно, как девушка, о которой сообщается, что это жительница Брянска, с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует его окружающим. Вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на мобильные телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом очевидцев.

“Девушка находится под стражей”, – сообщили в пресс-службе.

Ранее в полиции региона сообщили, что личность девушки установлена, проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. В следственных органах инцидент пока не комментируют.

горняк

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