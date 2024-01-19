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В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе

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В брянских Клинцах более 140 человек борются с пожаром на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области

Более 140 человек тушат огонь в Клинцах Брянской области, где горят четыре резервуара на нефтебазе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

“Руководит тушением пожара начальник главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку. Сейчас с огнем борются более 140 человек. Наши огнеборцы действуют профессионально и слаженно, работая в сложных и опасных для жизни условиях”, – говорится в сообщении.

Ранее Богомаз сообщил, что украинский БПЛА был подавлен средствами РЭБ в Брянской области, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, пострадавших нет, на месте возгорания работают спасатели. Позже он уточнил, что горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности, более 30 жителей временно эвакуированы.

новости Алтайский
Взято отсюда
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