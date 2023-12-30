В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ погиб ребенок

В результате обстрела со стороны ВСУ населенных пунктов Погарского района Брянской области погиб девятилетний ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.«”Украинские террористы произвели обстрел сел Кистер и Борщово Погарского района. <…> В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего”, – написал он в Telegram-канале, подчеркнув, что семье будет оказана необходимая помощь.

По словам Богомаза, по мирным объектам было выпущено более десяти снарядов из РСЗО. По предварительным данным, разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Радио Sputnik сообщало о гибели человека при атаке ВСУ на порт Феодосии в Крыму.

Взято отсюда.