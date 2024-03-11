Telegraph: служивший в ВСУ британец Грегг покончил с собой, вернувшись с Украины

Британский наемник Гарри Грегг, служивший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), покончил с собой, вернувшись на родину из зоны боевых действий. Об этом сообщило издание Telegraph.

Грегг совершил самоубийство на следующий день после своего 25-летия, это произошло в декабре, но история была обнародована журналистами 10 марта.

По словам матери военного, он вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства, но семья не смогла ему помочь.

Родные британца рассказали, что он решил отправиться в зону боевых действий в 2022 году после того, как 23-летний молодой человек услышал призыв бывшего премьер-министра Лиз Трасс присоединиться к «битве за демократию» на Украине.

Грегг считал, что украинцам нужна помощь. Кроме того, таким способом он хотел искупить перед обществом «несколько плохих поступков».

Британец прослужил шесть лет в армейских кадетах, иного военного опыта у него не было. По словам матери, на фронте военнослужащий ВСУ видел гибель своих товарищей, его друг получил серьезную травму при артиллерийском ударе по тренировочному лагерю наемников, сослуживец был убит рядом в окопе при обстреле.

14 декабря, на следующий день после дня рождения, друзья не дождались Грегга на запланированное торжество и не смогли с ним связаться. Тело молодого человека обнаружили в его доме.

Ранее стало известно, что под Авдеевкой был ликвидирован лидер французских неонацистов Сезар Ожаром. Он принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, также есть подтвержденные данные о связи военного со спецслужбами Франции.

Взято

отсюда

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