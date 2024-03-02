В Бурятии при пожаре в частном доме погибли два ребенка

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Двое детей, по предварительным данным, шести и девяти лет погибли в результате пожара в частном доме в бурятском селе Поселье, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС в телеграм-канале.

По данным агентства, сообщение о возгорании дома в селе Поселье Иволгинского района Бурятии поступило вечером в субботу. Самостоятельно смогли эвакуироваться трое человек. Пожар был ликвидирован в 20.22 (15.22 мск).

“В результате возгорания с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения были госпитализированы в БСМП (больницу скорой медицинской помощи – ред.) города Улан-Удэ двое взрослых. Двое детей, предположительно, шести и девяти лет, погибли”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель. В тушении пожара были задействованы 12 человек и четыре единицы техники.

Как сообщает СУСК РФ по Бурятии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами “а”, “в”, “е” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом). По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала многодетная семья, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей, трое из них на момент пожара находились в лечебном учреждении.

“Второго марта взрослые употребляли спиртные напитки, после чего мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи бензина устроил пожар внутри жилого помещения. В результате возникшего возгорания от действия пламени и отравления продуктами горения скончались две его дочери, шести и девяти лет. Сам мужчина с супругой получили обширные ожоги и в тяжелом состоянии были госпитализированы”, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

новости Алтайский

Взято отсюда

Источник