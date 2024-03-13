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В ЦБ РФ разработают меры по борьбе с «раздолжнителями»

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В ЦБ РФ разработают меры по борьбе с «раздолжнителями»

В России взялись за «раздолжнителей» — компании, предлагающие гражданам консультации по личному банкротству или списанию долгов. Банки совместно с ЦБ РФ и Генпрокуратурой обсуждают запрет рекламы подобных услуг. Об этом пишет РБК.

«Сейчас мы совместно с банковским сообществом пытаемся с этим бороться. У нас есть предложение [поправок] в закон «О рекламе», которые ограничат такого рода рекламные кампании в интернете», — подтвердил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

Число россиян с тремя и более кредитами стремительно росло в 2023 году. При этом рост задолженности значительно опережал рост доходов населения. Ждать ли «кредитного пузыря» в стране — разбиралась «Газета.Ru».

До этого россиянам рассказали, как решить проблему со множеством кредитов.

Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от кредитных карт.

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