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В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане

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В центре Екатеринбурга произошел пожар в ресторане

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга на площади 300 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС в Telegram. «”Вечером 31 декабря на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Сакко и Ванцетти. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля одноэтажного здания, в котором расположено предприятие общепита. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 метров квадратных”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что 16.37 мск возгорание локализовано. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, пострадавших нет.

По данным местных СМИ, пожар произошел в ресторане “Гости”.

новости Локтевский
Взято отсюда
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