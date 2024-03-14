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В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме

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В центре Ярославля потушили пожар в пятиэтажном доме

Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото

Пожар на крыше пятиэтажной “сталинки” в центре Ярославля полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

“Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар”, – говорится в сообщении. В управлении уточнили РИА Новости, что полная ликвидация была объявлена в 21.04 мск.

Ранее МЧС РФ проинформировало о возгорании кровли в пятиэтажном жилом доме на площади 1400 квадратных метров на проспекте Ленина в Ярославле. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек.

В пострадавшем доме пять этажей, на первом – коммерческие организации, также в здании расположена прокуратура Ленинского района Ярославля. Это “сталинка”, введенная в эксплуатацию в 1941 году.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

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