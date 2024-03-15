В центре Москвы временно закроют движение транспорта на некоторых улицах

Движение транспорта закроют на нескольких улицах в центре Москвы с 16 по 18 марта, сообщает департамент транспорта столицы.«
"С 16 до 18 марта на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыто движение для транспорта", – говорится в сообщении Telegram-канала.
Жителям и гостям столицы рекомендуют использовать городской транспорт для поездок в центр.
Также введены временные ограничения на парковку в центре Москвы.«
"Будьте внимательны, стройте маршрут заранее", – советуют в Дептрансе.
Ранее радио Sputnik писало об обновлении парка электробусов в Москве.
Взято отсюда.