В центре Москвы временно закроют движение транспорта на некоторых улицах

Движение транспорта закроют на нескольких улицах в центре Москвы с 16 по 18 марта, сообщает департамент транспорта столицы.«

"С 16 до 18 марта на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыто движение для транспорта", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Жителям и гостям столицы рекомендуют использовать городской транспорт для поездок в центр.

Также введены временные ограничения на парковку в центре Москвы.«

"Будьте внимательны, стройте маршрут заранее", – советуют в Дептрансе.

Ранее радио Sputnik писало об обновлении парка электробусов в Москве.

Взято отсюда.