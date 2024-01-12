В центре Москвы загорелся ресторан

Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото

Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. «”Огнеборцы МЧС России потушили пожар в центре Москвы. Возгорание произошло в ресторане на Большой Дмитровке. Огонь охватил 20 квадратных метров кухни. Самостоятельно на улицу вышли 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работал 71 специалист с привлечением 16 единиц техники”, – говорится в сообщении.

горняк

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