В центре Владивостока оцепили район из-за подозрительного предмета

Район на улице Алеутской во Владивостоке оцеплен из-за подозрительного предмета, на место происшествия прибыли взрывотехники, сообщил представитель УМВД РФ Приморья.«”В районе улицы Алеутская был обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники. В настоящее время территория оцеплена”, – сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, правоохранители следят за общественным порядком на близлежащей территории.

Радио Sputnik сообщало, что во Владивостоке эвакуировали дом из-за принесенного жильцом снаряда.

Взято отсюда.