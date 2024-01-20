В частном доме в Ростовской области погибли четыре человека

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек, членов одной семьи, которые отравились угарным газом в своем доме в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

“В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в результате отравления угарным газом”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в частном доме в садовом товариществе Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области были обнаружены тела четырех человек с признаками отравления окисью углерода. Сообщается, что погибшие – 66-летний хозяин домовладения, его 65-летняя супруга и двое сыновей 38 лет и 39 лет. Еще одну женщину с аналогичными признаками отравления доставили в медицинское учреждение, “ей оказывается квалифицированная помощь”.

По предварительной версии следователей, причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который хозяева дома установили в подвальном помещении. Уточняется, что по данному факту проводится процессуальная проверка, назначены необходимые экспертизы.

Как отметили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

город Горняк

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