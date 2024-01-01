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В Чечне заложен новый город, сообщил Кадыров

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В Чечне заложен новый город, сообщил Кадыров

В Чечне заложен новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.«”Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступает в силу”, – написал Кадыров в Telegram-канале.

В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.

По словам главы Чечни, статус города положительно отразится на его дальнейшем развитии и будет способствовать росту благополучия жителей.⠀«”В дальнейшем мы будем активно содействовать развитию нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создадим наиболее благоприятные условия для бизнеса, содействуя образованию в городе новых рабочих мест”, – добавил Кадыров.

На территории Чечни сейчас в общей сложности восемь городов – Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.

Ранее радио Sputnik сообщило, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился планами строительства на Арабатской стрелке.

Взято отсюда.

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