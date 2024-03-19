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В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка

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В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото

Суд оштрафовал на 7 тысяч рублей жительницу Челябинска, смывшую в унитаз котенка – животное погибло, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

В июне прошлого года ночью подсудимая в коммунальной квартире по улице Солнечная бросила в унитаз новорожденного котенка и смыла. Сосед по коммунальной квартире, услышав громкое мяуканье в канализационной трубе, вызвал полицию. Животное, однако, спасти не удалось. «”Приговором мирового судьи судебного участка №6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной… Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей”, – говорится в релизе.

Ее признали виновной по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель).

горняк
Взято отсюда
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