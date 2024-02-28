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В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности

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В Челябинской области раскрыли убийство учителя 23-летней давности

Сотрудники полиции. Архивное фото

Следователи совместно с полицейскими раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в городе Магнитогорск Челябинской области, обвиняемый арестован судом, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону.

По данным следствия, 28 июля 2001 года на улице Магнитогорска нашли тело 47-летней женщины с электропроводом на шее, недалеко стоял ее автомобиль, на котором она занималась частным извозом в вечернее время после основной работы учителем начальных классов. Выяснилось, что часть ценного имущества была похищена.

Сотрудниками СК и полиции в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно проанализированы материалы уголовного дела, а изъятые тогда в ходе осмотра автомобиля следы пальцев рук оцифрованы и проверены по федеральной базе данных. В итоге в поле зрения правоохранителей попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности, а также он в 2001 году проживал недалеко от места преступления. Мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства.

“В настоящее время лицу, совершившему преступления, предъявлено обвинение по пункту “з” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)”, – говорится в сообщении.

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.

новости Алтайский
Взято отсюда
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