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В Челябинской области восстановили движение поездов

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В Челябинской области восстановили движение поездов

Скоростной поезд . Архивное фото

Движение шести поездов, задержанных на станции Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области, восстановили, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. «

"Движение пассажирских поездов восстановлено в 17.43 (15.43 мск)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной инцидента стала поломка буксового узла колесной пары вагона грузового поезда. Из-за этого остановились несколько пассажирских составов, везших в общей сложности 2827 человек.

Ранее сообщалось, что на перегоне Кунашак-Муслюмово по техническим причинам задержаны пассажирские поезда №346 Адлер – Нижневартовск на 8 часов 59 минут, №332 Уфа – Новый Уренгой на 5 часов 56 минут, №331 Новый Уренгой – Уфа на 4 часа 30 минут, №122 Оренбург – Екатеринбург на 5 часов 34 минуты, №146 Челябинск – Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут. Кроме того, на 6 часов 53 минуты задержан пригородный поезд №6256 сообщением Челябинск – Каменск-Уральский.

На место происшествия выезжал челябинский транспортный прокурор, организован оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги, налажено взаимодействие с ответственными подразделениями Свердловской железной дороги, уточняется в сообщении.

Транспортной прокуратурой на станции Челябинск-Главный организована работа мобильной приемной, пассажирам предоставлено питание.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о защите прав потребителей.

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Взято отсюда
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