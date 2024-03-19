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В Челябинске нетрезвый мужчина решил угнать автомобиль, толкая его по улице

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В Челябинске нетрезвый мужчина решил угнать автомобиль, толкая его по улице

В Челябинске мужчина в нетрезвом состоянии решил угнать легковой автомобиль, но не смог его завести, поэтому своими силами вытолкал его из двора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

«В отдел полиции «Советский» в Челябинске обратился мужчина с заявлением об угоне ночью автомобиля ВАЗ-2106 с улицы 8 Марта. Полицейские обнаружили транспортное средство в соседнем дворе. К совершенному преступлению оказался причастен ранее судимый местный житель», — заявили в пресс-службе МВД.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний местный житель. По его словам, он в нетрезвом состоянии нашел открытую машину и пытался завести ее «с толкача». Мужчина докатил автомобиль до соседнего двора, однако транспорт все еще не хотел заводиться. В итоге злоумышленник бросил машину в соседнем дворе и скрылся. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

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