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В Чувашии мужчина украл пакет с косметикой и подменил его на сумку из мусорки

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В Чувашии мужчина украл пакет с косметикой и подменил его на сумку из мусорки

В Чувашии полицейские задержали мужчину без определенного места жительства, который похитил чужую сумку из камеры хранения магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в полицию обратилась 41-летняя жительница города Чебоксары, женщина сообщила, что пока она совершала покупки в супермаркете, из ячейки камеры хранения магазина неизвестный выкрал пакет с косметикой, а вместо него оставил сумку с подобранными на мусорке продуктами.

Личность вора удалось быстро установить, его отследили по записям камер видеонаблюдения, выяснилось, что кражу совершил 54-летний мужчина без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин выдумал ограбление дома, чтобы не отдавать 950 тысяч рублей долга.

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