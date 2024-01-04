В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после пожара в жилом доме в Чувашии, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, в чувашской деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 квадратных метрах.

“Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма. Госпитализированы девять человек, из них три ребенка”, – сообщает ведомство.

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