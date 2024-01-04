В Чувашии в ДТП с автобусом погибли два человека

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса на трассе в Чувашии, сообщает МВД республики.

Уточняется, что авария произошла в среду около 23.00 (совпадает с мск) на 152-м километре автодороги Чебоксары – Сурское в Порецком округе.

“По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибло, порядка 10 пострадало”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

новости Локтевский

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