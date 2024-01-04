В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом

На месте ДТП с участием автобуса в Чувашии

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом, в котором погибли 2 человека, сообщает МВД региона.

Автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП 3 января около 23 часов на 152 километре автодороги “Чебоксары-Сурское” в Порецком муниципальном округе Чувашии. В салоне автобуса находилось 38 пассажиров и 2 водителя. В результате погибли двое пассажиров 42 и 47 лет, оба мужчины – жители Нижегородской области.

“По предварительным данным, 61-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Водитель освидетельствован, признаков опьянения не установлено. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель 2 или более человек)”, – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минздрава России сообщила о том, что в результате ДТП с автобусом 15 человек были госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь.

горняк

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