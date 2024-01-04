Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом

На месте ДТП с участием автобуса в Чувашии

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Чувашии после ДТП с автобусом, в котором погибли 2 человека, сообщает МВД региона.

Автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП 3 января около 23 часов на 152 километре автодороги “Чебоксары-Сурское” в Порецком муниципальном округе Чувашии. В салоне автобуса находилось 38 пассажиров и 2 водителя. В результате погибли двое пассажиров 42 и 47 лет, оба мужчины – жители Нижегородской области.

“По предварительным данным, 61-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Водитель освидетельствован, признаков опьянения не установлено. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель 2 или более человек)”, – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минздрава России сообщила о том, что в результате ДТП с автобусом 15 человек были госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь.

горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

 Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix