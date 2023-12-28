Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В ЦИК назвали число претендентов на участие в президентских выборах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В ЦИК назвали число претендентов на участие в президентских выборах

Центризбирком России получил 33 уведомления о мероприятиях по выдвижению кандидатов в президенты, 14 претендентов уже подали документы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.«

"На сей момент в ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России… Из них девять претендентов от девяти политических партий… Остальные 24 уведомления поступили от так называемых самовыдвиженцев", – цитирует Памфилову РИА Новости.

О выдвижении своих кандидатов заявили партии КПРФ, ЛДПР, “Новые люди”, “Гражданская инициатива”, “Российская партия свободы и справедливости”, Демократическая партия, Российский общенародный союз, Партия социальной защиты и “Коммунисты России”, уточнила она на заседании ЦИК.

Сейчас в ЦИК успели подать документы восемь претендентов, выдвинутых на съездах партий, и шесть самовыдвиженцев, добавила Памфилова.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ЦИК назвали число избирателей, которые смогут воспользоваться ДЭГ в марте.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix