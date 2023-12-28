В ЦИК назвали число претендентов на участие в президентских выборах

Центризбирком России получил 33 уведомления о мероприятиях по выдвижению кандидатов в президенты, 14 претендентов уже подали документы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.«

"На сей момент в ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России… Из них девять претендентов от девяти политических партий… Остальные 24 уведомления поступили от так называемых самовыдвиженцев", – цитирует Памфилову РИА Новости.

О выдвижении своих кандидатов заявили партии КПРФ, ЛДПР, “Новые люди”, “Гражданская инициатива”, “Российская партия свободы и справедливости”, Демократическая партия, Российский общенародный союз, Партия социальной защиты и “Коммунисты России”, уточнила она на заседании ЦИК.

Сейчас в ЦИК успели подать документы восемь претендентов, выдвинутых на съездах партий, и шесть самовыдвиженцев, добавила Памфилова.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ЦИК назвали число избирателей, которые смогут воспользоваться ДЭГ в марте.

Взято отсюда.