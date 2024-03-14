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В ЦИК назвали число россиян, досрочно проголосовавших на выборах президента

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В ЦИК назвали число россиян, досрочно проголосовавших на выборах президента

Досрочно на выборах президента России проголосовали около двух миллионов избирателей, сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.«

"Всего на сегодняшний день (14 марта, – ред.) досрочно проголосовало около двух миллионов избирателей, интересно, что в Еврейской автономной области досрочное голосование проходит один день и именно сегодня, то есть сегодня у нас последний день, когда проводится досрочное голосование, завтра уже основное", – приводит Life слова главы ЦИК.

Памфилова отметила, что досрочное голосование проходило с 25 февраля в 42 регионах страны.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее радио Sputnik сообщало, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Европарламента о президентских выборах в России.

Взято отсюда.

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