реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В ЦИК оценили явку на выборах по всей России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ЦИК: явка на выборах президента России составила 55,1 % по всей стране

В ЦИК оценили явку на выборах по всей России

Явка на выборах президента России составила 55,1 процента по всей стране на момент 20:19 по московскому времени, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как отмечает РИА Новости, на выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 составляла 16,55 процента, к 17:00 – 51,9 процента, по итогам обработки 99,83 процента протоколов она превысила 63 процента.

Ранее 16 марта заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев Булаев раскрыл, что на момент 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77 процента. Он уточнил, что названные данные учитывали и тех, кто проголосовал дистанционно.

Выборы президента России стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов.

Взято
отсюда

новости области сегодня , дзен новости

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Уделите внимание своим ногам. Делайте это перед сном –…

 |  16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Врачи традиционной китайской медицины…

На каких продуктах можно смело сэкономить и остаться при…

 |  16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Многие, занимающиеся планированием бюджета,…

В какие дни нужно менять постельное белье, чтобы привлечь…

 |  16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Согласно народным поверьям, наиболее…

На трассе Бийск-Барнаул ограничено движение для грузовиков и автобусов

В регионе объявлено штормовое предупреждение В Алтайском крае в связи…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp