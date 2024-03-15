В ЦИК подсчитали явку избирателей на выборах президента РФ к 13:45 мск

Явка на выборах президента России к 13:45 мск первого дня составляет 8,57%, следует из прямой трансляции на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На 12:05 по московскому времени явка составляла 5,66%.

Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Москве на выборах президента РФ электронно проголосовал миллион человек.

Взято отсюда.