В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков

Работа отдела полиции. Архивное фото

В Каспийске девочка-подросток с психическим заболеванием пришла с ножом к дому родителей двоих мальчиков, которые обзывали ее, с требованием запретить им издеваться над ней, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

“Девушка 16 лет. Состоит на учете в РПНД (Республиканский психоневрологический диспансер), поскольку имеет психическое заболевание. Ее обзывали и дразнили двое мальчиков — братья 10 и 12 лет… По словам очевидцев, обижали ее не единожды”, – написала Гариева. 8 апреля 2022, 08:00

По ее словам, девушка возмущенно просила перестать, но братьев такая реакция только раззадоривала.

“Отчаявшись, девушка взяла столовый нож (скругленный, которым на хлеб намазывают сливочное масло) и пришла к дому родителей этих детей с претензией, с требованием запретить им издеваться над ней”, – рассказала представитель МВД.

Состояние девушки проверят медики, а на родителей мальчиков составят административный материал о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 3.35 КоПА РФ), добавила Гариева.

Горняк22

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