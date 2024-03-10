В Дагестане пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

ДТП в Сергокалинском районе Республики Дагестан. 10 марта 2024

Сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в Сергокалинском районе Дагестане, в результате которого погибла женщина, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, в субботу, около 20.00 мск в Сергокалинском районе Дагестана 36-летний житель Избербаша, управляя автомобилем Jetour Dashing, съехал на обочину по ходу движения, где наехал на двух пешеходов и припаркованную LADA Priora. «”В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний житель Сергокалинского района и его 30-летняя супруга были доставлены в центральную районную больницу в селе Сергокала, где в последующем женщина от полученных травм скончалась. В ходе разбирательства установлено, что автомашиной Jetour в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Сергокалинскому району, который по результатам освидетельствования находился в состоянии опьянения”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что руководство МВД по Дагестану назначило проверку, “по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке”.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что против сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по Сергокалинскому району возбуждено уголовное дело по п. “а” ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). В ведомстве также рассказали, что машина, которой управлял полицейский, была без государственных регистрационных знаков. «”В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – добавили в СУСК.

Горняк22

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