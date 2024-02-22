В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина

Место пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана. 22 февраля 2024

Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

“Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики, было обнаружено тело женщины 1933 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина пожара – короткое замыкание”, – говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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