В Дагестане при пожаре в доме погибла пожилая женщина

Место пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана. 22 февраля 2024
Пожилая женщина скончалась в результате пожара в частном доме в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
“Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики, было обнаружено тело женщины 1933 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина пожара – короткое замыкание”, – говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
горняк
Взято отсюда
Источник